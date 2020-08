Giulia De Lellis buca un evento importante: è davvero crisi con Damante?

E’ crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? l’influencer non ha accompagnato il dj ad un evento importante.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata complicata sin dal principio. I due ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ hanno avuto alcuni problemi dopo pochi mesi di relazione fuori dal programma di Maria De Filippi, poi si è venuto a sapere che Damante si era lasciato andare ad un’avventura con un’altra. Giulia ha preso le distanze, allontanandolo dalla sua vita.

Leggi anche ->Giulia De Lellis Andrea Damante, arriva lo sfogo: “Sono tutte cavolate”

L’attrazione reciproca, però, era ed è molto forte, così i due sono tornati a frequentarsi. Sembrava che la storia stesse funzionando, ma la De Lellis si è infatuata di Andrea Iannone. Con il pilota la storia era seria e tutti pensavano ormai che il capitolo Damante fosse chiuso. A sorpresa, però, i due sono nuovamente tornati insieme poco prima del lockdown e hanno passato insieme tutto il periodo della quarantena.

Leggi anche ->Giulia De Lellis Andrea Damante | ‘Crisi profonda tra loro’ | la situazione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia De Lellis manca all’evento di Damante, tornano le voci sulla crisi

Di recente sono state messe in giro indiscrezioni su una presunta crisi tra i due. Le voci si basavano sul fatto che i due avevano smesso di pubblicare foto insieme sui social. Dopo qualche settimana, però, i due hanno negato che ci fosse qualche problema. In un’intervista concessa al settimanale ‘Chi‘, infatti hanno commentato la presunta separazione con un netto: “Sono tutte cavolate”.

Ieri tuttavia la De Lellis ha confermato che un po’ di distanza si è creata, dichiarando: “Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

Insomma, magari non si tratta di una vera e propria crisi, ma la distanza, per ragioni non chiare nemmeno a loro, si è creata. Lo dimostra il fatto che l’influencer non ha accompagnato il dj ad una serata in programma in Sicilia. Damante, infatti, è stato accompagnato da uno dei suoi più cari amici.