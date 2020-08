Francesca Pascale | parla la ex amante in una vecchia intervista

“A Francesca Pascale sono sempre piaciute soltanto le donne”. Ad affermarlo nel 2014 fu l’attrice Michelle Bonev, che svela a suo dire un episodio in idromassaggio con Berlusconi.

La ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, sta facendo parlare di sé per il bacio scambiato in barca con la cantautrice Paola Turci.

I giornali di gossip e non solo hanno subito rilanciato le voci in merito a quelle che sono le preferenze della 36enne napoletana sotto alle lenzuola, ed ora Dagospia tira fuori una intervista risalente al 2014 e che vede come protagonista la attrice e regista bulgara Michelle Bonev. Naturalizzata italiana, quest’ultima rivelò come i suoi ultimi lavori in televisione avvennero solamente dietro al suo concedersi proprio a Berlusconi ed alla Pascale, che in realtà preferiva esclusivamente le donne e fingeva di essere fidanzata con il fondatore di Forza Italia al solo scopo di rilanciarne l’immagine pubblica danneggiata dopo le voci sul bunga bunga.

Francesca Pascale, Michelle Bonev svelò la sua verità

Dopo quell’intervista, Francesca Pascale querelò Michelle Bonev salvo poi ritirare tutto in quanto ottenne dalla bulgara 50mila euro a titolo di risarcimento privato, in base a quanto è possibile apprendere da diverse fonti online quali Wikipedia. Dagospia riporta questo passaggio relativo ad un incontro tra la Bonev e Berlusconi. L’imprenditore e patron di Mediaset le parlò della Pascale, dicendole che la ragazza non aveva mai avuto storie con uomini e che intrattenne una lunga relazione con una sua insegnante. “Ama stare soltanto con le donne, vorrei fartela conoscere”. E la Bonev ammise di frequentare Berlusconi e la sua ‘corte’ già da marzo del 2009, parlando di un giro di ragazze che andavano e venivano per ottenere favori “da lui che era potente e che sembrava un padrino. Fu Licia Nunez a presentarmi a lui.

“Me la presentò Berlusconi, facemmo il bagno insieme”

“Facemmo il bagno nell’idromassaggio, eravamo io, la Pascale ed altre due amiche. Poi arrivò Berlusconi, senza vestiti. Si mise a guardare me e Francesca che ci baciavamo. Io e lei siamo state praticamente insieme per tutto il 2012 e fino a febbraio 2013. Ci scambiavamo messaggi molto teneri”. Queste parole di Michelle Bonev ora riprese da Dagospia fecero molto scalpore nel 2014, tanto da avere una risonanza internazionale. Nel 2016 la regista subì anche un processo nel 2016, poi come detto, la Pascale ritirò tutto grazie all’ottenimento di un risarcimento transattivo, in base a quanto riportato nella bio della Bonev su Wikipedia.

