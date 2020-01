Da 18enne più famosa d’Italia a protagonista di un reality show su Real Time, Noemi Letizia: chi è e che fine ha fatto l’ex Papi-girl di Berlusconi.

Poco più di una decina di anni fa, divenne la 18enne più famosa d’Italia. Lei è Noemi Letizia, la papi-girl che ebbe ospite alla sua festa per i 18 anni l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Sembra davvero passato tantissimo tempo, ma dopo quella vicenda per il leader di Forza Italia iniziarono guai ben più seri, legati all’affaire Ruby e allo scandalo del Bunga-bunga.

Che fine ha fatto Noemi Letizia, la Papi-girl al reality show

Ma che fine ha fatto oggi Noemi Letizia? Prima di scoprirlo, facciamo qualche passo indietro. Come qualcuno ricorderà, al 18esimo compleanno della ragazza partecipò Silvio Berlusconi. lei spiegò di chiamarlo ‘Papi’, mentre Veronica Lario non prese bene la vicenda e in una nota fece sapere che il marito mai aveva preso parte al 18esimo compleanno di nessuno dei loro figli. Successivamente, la ragazza ha fatto qualche apparizione in programmi televisivi e la valletta per trasmissioni di emittenti locali.

Di certo non indimenticabile è invece la sua interpretazione di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Qualche anno fa, ha sposato Vittorio Romano, facoltoso imprenditore napoletano, da cui ha avuto 2 figli, Beatrice e Valerio. Il matrimonio è rapidamente naufragato, non senza polemiche. Oggi Noemi Letizia è sposata con Carlo Pica, costruttore che ha 20 anni in più di lei. Da questo matrimonio è nato il terzogenito. A novembre 2019, entra a far parte del cast del reality The real housewives di Napoli, in onda su Dplay Plus. Da fine gennaio 2020, il reality torna in televisione, su Real Time. Intanto, lei – intervistata dal settimanale Oggi – racconta di quella vicenda che le cambiò la vita: “Non volevo vedere gente perché non mi fidavo di nessuno. L’unica cosa che riuscivo a fare era piangere, volevo morire, sparire per sempre, farla finita”. L’amicizia con Berlusconi, ha spiegato, le provocò un’ondata di bullismo mediatico, portandola alla depressione e all’anoressia.