Esonero Sarri, la Juventus ha deciso: atteso il comunicato

La Juventus avrebbe deciso alla Continassa le sorti di Maurizio Sarri: atteso il comunicato ufficiale, esonero certo per Gianluca Di Marzio.

L’avventura alla Juventus di Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli e Chelsea, si sarebbe conclusa oggi. La notizia viene diffusa via Twitter dal blogger sportivo Gianluca Di Marzio. “Atteso il comunicato ufficiale della Juventus”, scrive il blogger, citando quanto riportato in diretta da Sky Sport.

Leggi anche –> Juventus, Cristiano Ronaldo esce furioso dal campo: rimarrà a Torino?

La Juventus cercava i risultati, il bel gioco e la Champions League dall’allenatore toscano e invece la stagione si è chiusa in maniera fallimentare, con i bianconeri che ieri sono stati eliminati dal modesto Lione – che peraltro ha giocato una partita in sei mesi -agli ottavi, nonostante la doppietta del solito Cristiano Ronaldo.

Leggi anche –> Juventus Lione Highlights: tabellino e commento della partita

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maurizio Sarri, dall’incarico all’esonero

Il tecnico toscano paga l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi, ma non solo: non ha mai saputo trovare un vero feeling con i tifosi e nel corso della stagione sono state diverse le volte in cui #SarriOut è diventato un hashtag di tendenza su Twitter. In generale sono i numeri a punire Sarri: in campionato ha collezionato sette sconfitte, più di quelle di Inter e Atalanta, sebbene le ultime due siano arrivate a giochi fatti nelle ultime due giornate.

Poi ancora, la Juventus in campionato si è rivelata essere quinto miglior attacco e terza miglior difesa, un po’ poco rispetto alle aspettative di partenza. Per non parlare infine del rientro choc dal lockdown, quando la formazione bianconera ha visto svanire il primo obiettivo stagionale, la Coppa Italia, sconfitta ai rigori dal Napoli.