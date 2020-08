Coronavirus 8 agosto: in Italia meno contagi ma più morti

Oggi 8 agosto in Italia meno contagi da Coronavirus, ma più morti passati da 3 a 13 in 24 ore, sotto controllo ricoveri e terapie intensive.

Altra giornata molto particolare per quanto riguarda la curva del contagio in Italia: infatti, se i nuovi positivi sono praticamente duecento in meno rispetto a ieri, aumentano lievemente gli attualmente positivi, ma anche i decessi.

Ieri in particolare si è saliti a ben 552 nelle ultime 24 ore, con alcune Regioni che mostrano balzi in avanti significativi. Oggi si registrano 347 nuovi contagi, 13 morti, 305 guariti. Le vittime nella giornata di ieri erano solo tre.

Dati Coronavirus Regione per Regione 8 agosto

Dei tredici morti delle ultime 24 ore, tre sono in Lombardia e ben cinque in Veneto, dove comunque si è tornati a una situazione più ‘normale’, ovvero da 183 contagi si è passati a 63. Ben 76 sono oggi i casi in Lombardia, in aumento rispetto ai 69 di ieri. Anche oggi, diverse le Regioni a doppia cifra: Piemonte con 31 casi, 44 se ne registrano in Emilia Romagna e 23 in Toscana.

Poi ancora ci sono 20 positivi nel Lazio, 12 in Abruzzo, 28 in Sicilia e 10 in Umbria. Tornano bassi i dati delle Marche, della Campania e della Puglia, dove si temevano possibili focolai, in particolare per alcuni rientri dalle vacanze estive. Aumenta di una unità il numero di persone ricoverate in terapia intensive, che passano da 42 a 43, comunque l’1% del picco endemico quando erano oltre 4mila i ricoverati. A doppio zero oggi soltanto Sardegna e Molise.