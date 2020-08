Juventus Lione Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Juventus e Lione, valida per gli ottavi della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Dopo aver vinto uno dei campionati più sofferti degli ultimi anni, il nono consecutivo, anche per la Juventus è arrivato il momento di pensare alle competizioni europee e in particolare alla Champions League.

Leggi anche –> Esonero Antonio Conte: ipotesi al vaglio, lui fa un passo indietro

Per i bianconeri allenati da Maurizio Sarri, di fronte l’Olympique Lione, squadra reduce dalla sconfitta ai rigori nella finale di Coppa di Lega di Francia contro il Paris Saint Germain. Si parte dal risultato di uno a zero per i transalpini, maturato nella gara di andata.

Leggi anche –>Antonio Conte furioso contro l’Inter, attacco senza precedenti alla società

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Juventus e Lione

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Inoltre, la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Il canale trasmette anche in streaming gratuito.

Una vittoria e un pareggio nelle gare interne per la Juventus contro il Lione: nel 2014 in Europa League finì 2-1, due anni dopo in Champions, finì invece uno a uno. Inoltre, il Lione ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Italia in competizioni europee. La Juve ha rimontato una situazione di svantaggio cinque volte su 11.

Juventus Lione: le formazioni in campo questa sera

Maurizio Sarri e Rudi Garcia sembrano aver sciolto le ultime riserve: Paulo Dybala potrebbe essere della gara, ma è l’unica incognita. Queste le possibili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Dembele, Depay