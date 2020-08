Frontale tra Smart e camion in Pontebbana: gravissime due donne

Sono gravissime le due donne coinvolte nella mattinata di oggi in un frontale in Pontebbana che è avvenuto tra una Smart e un camion.

Si aggrava il bilancio degli incidenti stradali in Italia e nel Veneto in particolare: stamattina sulle strade della Marca abbiamo assistito a due gravi schianti. In un caso, sono gravissime le condizioni di due donne dopo l’incidente.

Leggi anche –> Verona, terribile incidente mortale sull’A4: inutili i soccorsi

In Pontebbana all’altezza del territorio di San Fior, infatti, c’è stato un gravissimo schianto frontale tra una Smart, con a bordo appunto le due donne, e un camion. Lo schianto è avvenuto nelle immediate vicinanze di un distributore di benzina.

Leggi anche –> Viviana Parisi, scomparsa dopo un incidente: “Era depressa dopo il lockdown”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Lo schianto in Pontebbana: cosa è accaduto

La Smart proveniente da Conegliano avrebbe tentato il sorpasso di un camion. L’autista del mezzo pesante in quel momento stava affrontando una svolta a destra, per inserirsi nel distributore di benzina. Nel frattempo, è però sopraggiunto un camion frigo carico di frutta, che la donna alla guida dell’auto non avrebbe visto. Violentissimo è stato l’impatto.

La conducente della Smart è rimasto incastrata tra le lamiere, tant’è che è servito diverso tempo per liberarla, con l’intervento dei Vigili del Fuoco. Quindi è stata portata in gravissime condizioni in elicottero al Ca’ Foncello. Invece, l’altra donna ferita, anche lei in modo serio ma meno grave, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Conegliano. La strada della Pontebbana è stata chiusa per ore in entrambi i sensi di marcia. In un altro caso, nei pressi della rotonda tra Cornuda e Crocetta del Montello, si è ribaltato un tir. Il camionista non è grave.