Viviana Parisi, la donna scomparsa insieme al figlio in seguito a un incidente in autostrada, sembrerebbe fosse molto depressa. Per lei c’era anche molta paura del Covid.

Viviana Parisi, la madre scomparsa insieme a suo figlio Gioele in seguito a un incidente avvenuto sull’A20 Messina-Palermo, è ancora scomparsa. Si ritiene che sia uscita dall’autovettura da sola per andare insieme a suo figlio verso i boschi. La famiglia sta collaborando con le autorità per il ritrovamento.

LEGGI ANCHE -> Dj Viviana Parisi e suo figlio scomparsi: il terribile sospetto

LEGGI ANCHE -> Mamma scomparsa | sparita dopo incidente | lei e il figlioletto svaniti nel nulla

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia di Viviana Parisi, la giovane madre era terrorizzata dal Coronavirus. La donna lavorava come dj insieme a suo marito, il quale ha raccontato alle autorità che con il lockdown aveva iniziato a soffrire di depressione, al punto tale da iniziare a prendere dei farmaci. Aveva espresso più volte il desiderio di tornare in Piemonte dalla sua famiglia e anche secondo sua madre, la figlia stava vivendo un periodo di forte stress. La cognata, invece, ha raccontato al Corriere della Sera come il periodo di quarantena avesse creato delle forti preoccupazioni nella cognata, spaventata sia per la propria salute che per quella del figlio. “Qualche settimana fa mi aveva chiesto se sapevo come si arriva alla Piramide della Luce, che si trova non lontano dalla zona in cui sono scomparsi“, ha rivelato.

LEGGI ANCHE -> Mamma e figlio scompaiono: erano stati coinvolti in un incidente

Viviana Parisi, continuano le ricerche nei laghi circostanti

Secondo la cognata di Viviana Parisi, il rapporto con il marito andava bene, i due avevano discussioni come ogni coppia, ma non tali da far presumere il dramma. Giorni prima della sua scomparsa, Viviana aveva scritto su Facebook: “Non ho più niente, ma pian piano se arrivano alcune serate vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti con il presente e il futuro. Se Dio vuole, riprendere un po’ la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto“. I Vigili del Fuoco stanno portando avanti le ricerche per la donna e suo figlio e hanno fatto intervenire i sommozzatori per controllare anche i laghetti vicini al luogo dell’incidente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!