Frasi notte di San Lorenzo 2020: aforismi e citazioni sulle stelle cadenti

Volete mandare un messaggio speciale nella notte di San Lorenzo e far colpo con il favore delle stelle cadenti? Ecco le parole giuste da usare.

La notte di San Lorenzo 2020 si avvicina. Il 10 agosto da tradizione si alza lo sguardo al cielo per ammirare lo sciame delle Perseidi ed esprimere un desiderio.

La storia del santo martire ha ispirato molte frasi sulle stelle cadenti, ma anche per chi non è religioso le citazioni e gli aforismi per la notte di San Lorenzo sono tantissime.

Frasi sulle stelle cadenti: aforismi, canzoni e citazioni

Se avete deciso che la sera del 10 agosto (anche se il picco è previsto il giorno dopo) manderete un messaggio con una bella frase sulla notte di San Lorenzo e le stelle cadenti a una persona speciale, probabilmente sarete alla ricerca della giusta ispirazione.

Gli aforismi su questo fenomeno dello sciame delle Perseidi sono svariati. Alcune sono simpatiche, altre romantiche, altre ancora a sfondo religioso, basta sapere scegliere.

A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. Albert Camus

Una stella cadente non serve ad esaudire un desiderio. Serve a dirci che la bellezza, per quanto passeggera ed inafferrabile, può cambiarci dentro. Fabrizio Caramagna

Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro,

per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento! Ligabue

Le poesie per la notte di San Lorenzo

Ci sono poi anche delle vere e proprie poesie sulle stelle cadenti come quella di Trilussa:

Quanno me godo da la loggia mia

quele sere d’agosto tanto belle

ch’er celo troppo carico de stelle

se pija er lusso de buttalle via,

ad ognuna che casca penso spesso

a le speranze che se porta appresso.

Frasi sulle stelle cadenti originali

Se volete però una frase sulla notte di San Lorenzo che sia originale dovrete spremervi un po’ le meningi e fare del vostro meglio.

Potete pensare alla persona a cui volete mandare il messaggio e trovare un paragone tra lo scintillio delle stelle e i suoi occhi o il suo sorriso.

Oppure parlare dell’emozione che si prova davanti ad una stella cadente e fare, anche in questo caso, un paragone, con l’emozione che provate nel vedere lui o lei.

Le frasi sulle stelle cadenti sono quindi moltissime. Sta a voi scegliere se puntare su un aforisma, una canzone, una citazione, una poesia oppure crearne una completamente originale!