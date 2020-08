Coronavirus 7 agosto, oltre 500 casi in Italia: tre le vittime

Oltre 500 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, oggi 7 agosto in Italia: tre le vittime, i dati del contagio per Regione, stabili le terapie intensive.

Non sembra fermarsi la crescita dei casi di Coronavirus in Italia in questi ultimi giorni: l’aumento è legato soprattutto a focolai che si sviluppano e che vengono rilevati grazie a un’azione di screening e al momento la situazione sembra sotto controllo.

Fatto sta che dai 402 casi registrati nelle 24 ore precedenti, si è saliti a ben 552 nelle ultime 24 ore, con alcune Regioni che mostrano balzi in avanti significativi. Infatti, sono stabili a 42 i ricoveri in terapia intensiva e solo tre sono le vittime.

Dati Coronavirus Regione per Regione 7 agosto

I tre decessi delle ultime 24 ore sono così suddivisi: uno in Veneto, uno in Emilia Romagna e uno in Piemonte. Proprio il Veneto ha la situazione più preoccupante, coi dati del contagio passati dai 58 di ieri ai 183 di oggi. Calano a 69 i nuovi casi in Lombardia, mentre il terzo gradino di un podio dove ovviamente nessuno vuole salire è occupato dall’Emilia Romagna, con 54 nuovi casi.

Nessuna Regione italiana è oggi libera dal contagio e in tutte è stato registrato almeno un caso nelle ultime 24 ore. Ma non solo: quasi tutte le Regioni sono infatti oggi a doppia cifra. 37 i casi in Piemonte, 20 nel Lazio, 27 in Sicilia, 15 in Campania, 11 in Puglia, 13 in Toscana, 20 nelle Marche, 39 in Abruzzo e 21 in Basilicata. Un solo contagio si registra in Molise.