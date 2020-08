Aurora Ramazzotti, la foto della vacanza fa sognare i fan

Aurora Ramazzotti condivide con i fan uno scatto delle sue vacanze da sogno: i fan nel vedere la foto rimangono senza parole.

L’estate di Aurora Ramazzotti è cominciata con una nuova ed emozionante esperienza professionale come inviata. Adesso, però, è giunto anche per lei il momento di godersi il periodo estivo e rilassarsi. Già qualche settimana fa, a dire il vero, la figlia di Eros Ramazzotti si era concessa qualche giorno di divertimento e tranquillità insieme alla madre. In quella occasione Aurora e la madre hanno fatto impazzire i fan sui social con degli scatti divertenti in costume che ne hanno mostrato la perfezione fisica.

Proprio l’attività social intensa della figlia di Michelle Hunziker è ciò che le ha permesso di diventare una star dei social, prima ancora di arrivare a lavorare in televisione. In questi giorni ha intrattenuto i propri fan con alcuni scatti in compagnia del fidanzato, altri in cui si mostrava in costume con un libro in mano e con un simpatico video che altro non era che un collage di sbadigli tratti dalla sua quotidianità.

Aurora Ramazzotti, la foto della vacanza è da sogno

Visualizza questo post su Instagram Walking on a dream🤯 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 7 Ago 2020 alle ore 9:47 PDT



Il post che ha fatto impazzire tutti i suoi fan, però, è quello che ha postato poche ore fa e che la vede immersa in un paesaggio da sogno. Accanto alla foto, scattata nel mezzo della famosissima di Lanzarote, Aurora scrive: “Camminando in un sogno”. Non le si può dare torto, visto che il paesaggio che affianca la strada e quel tramonto che colora il cielo con delle tonalità da dipinto sono effettivamente affascinanti. Non a caso i fan non pososno che darle ragione sul fatto che si trovi immersa in un sogno.