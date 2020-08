Vacanza in Grecia, poi vanno a una festa: rischio focolaio a Macerata

Rischio focolaio in provincia di Macerata, trovati giovani positivi: prima la vacanza in Grecia, poi vanno a una festa, paura in due comuni.

Desta preoccupazione quanto sta accadendo in queste ore in provincia di Macerata, precisamente a Montelupone e a Morrovalle. Due ragazzi tornati da una vacanza in Grecia, infatti, sono risultati positivo al Coronavirus. La preoccupazione è salita perché sembra che i due abbiano partecipato a una festa.

Inoltre, i ragazzi contagiati facevano parte di una comitiva e nelle prossime ore si conoscerà l’esito del tampone effettuati ad altri due loro amici. Il monitoraggio dovrebbe aumentare nelle prossime ore e si sta tenendo d’occhio il caso per il rischio che si alimenti un focolaio.

Due positivi in provincia di Macerata: rischio focolaio

La situazione è in evoluzione e stamattina il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora, ha fatto il punto sui social: “Dopo un periodo di ‘calma’, senza comunicazioni di casi positivi o quarantene, da alcuni giorni ci sono nuove segnalazioni per il nostro Paese. Da fine luglio ci sono 3 persone in quarantena e un soggetto positivo. Da ieri si sono aggiunti 2 persone in quarantena e un altro positivo. Nessun ricoverato ad oggi”.

I ragazzi sarebbero asintomatici e si è arrivato a scoprire questi due casi poiché il padre di uno di loro, preventivamente, ha chiesto al figlio di fare il tampone, risultato poi positivo. Nelle Marche, dunque, rischia di accendersi un nuovo focolaio, dopo quanto accaduto a Montecopiolo, piccolo centro nel pesarese, in cui a tutti i residenti è stato fatto il tampone. Nel paesino, c’erano stati 36 contagiati dopo una festa e il focolaio aumenta, con tre contagi anche nelle ultime ore. Torna verso la normalità invece il focolaio dell’Hotel House di Porto Recanati.