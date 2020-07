Trovati diversi soggetti positivi al Covid, con un focolaio a Mantova e provincia in particolare che ha interessato diversi stabilimenti delle carni.

In provincia di Mantova focolaio di Covid individuato all’interno di un salumificio in località Viadana. Questo ha subito fatto scattare un immediato allarme, che ha portato le autorità a scovare contestualmente altre cinque attività produttive all’interno delle quali il contagio ha avuto modo di circolare.

Si tratta anche di macelli, oltre che di salumifici. E si conta un totale di 68 dipendenti risultati al momento positivi al virus. La Usca – Unità Speciali di Continuità Assistenziale – è intervenuta svolgendo test di rilevamento del Covid a 26 dipendenti di un salumificio di Viadana. I controlli hanno tratto origine dal ricovero in ospedale al quale è stato sottoposto qualche giorno prima un loro collega. Questi manifestava i sintomi caratteristici del Coronavirus, con febbre alta in particolare.

Mantova focolaio, diverse le persone risultate positive

Da questi controlli sono venuti fuori 5 soggetti positivi. Il mattatoio in questione ha visto l’apposizione dei sigilli, con la chiusura che dovrebbe protrarsi fino all’incirca al prossimo 20 luglio. Il focolaio a Mantova vede tra i soggetti coinvolti e positivi alla malattia anche persone che risiedono in altre regioni. La maggior parte degli stessi non presenta sintomi. Altri casi di contagio si riscontrano infine a Dosolo, dove due persone che sono entrate in ospedale risultano altresì positive. Purtroppo in molti sembrano convinti che l’epidemia sia svanita ed il virus scomparso. Invece non è così e serve ancora essere prudenti, con mascherine e rispetto del distanziamento sociale.

