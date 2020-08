Mamma e figlio scompaiono: erano stati coinvolti in un incidente

Coinvolti in un incidente autostradale, una mamma ed il figlio di 4 anni sono scomparsi nel nulla: la polizia ha avviato le ricerche.

Mistero a Messina, dove una donna di 43 anni ed il figlio di appena 4 sono scomparsi nel nulla dopo un incidente. Secondo quelle poche informazioni emerse sino ad ora, la mamma, Viviana Parisi, stava guidando l’auto sulla Messina-Palermo in direzione di Venetico (Messina), quando ad un tratto è rimasta coinvolta in un incidente. Dopo l’urto con l’altra vettura, la donna ha fatto perdere le sue tracce scappando per le campagne circostanti insieme al figlioletto.

Leggi anche ->Ragazza scomparsa | conosce coetaneo online e scappa di casa

A denunciare la scomparsa della donna e del bambino è stato il marito di Viviana. L’uomo si è preoccupato quando ha notato che la moglie stava tardando a tornare a casa ed ha chiamato le forze dell’ordine. Già da ieri i Carabinieri hanno avviato un’indagine nella speranza di poter ricondurre la mamma ed il figlio a casa.

Leggi anche ->Claudia Gherardelli scomparsa: appello per ritrovare la giovane

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma e figlio scomparsi nel nulla dopo un incidente stradale

In base alle informazioni in possesso delle autorità, la prima ipotesi è che la donna potesse essere in stato confusionale dopo aver avuto l’incidente e per questo ha deciso di far perdere le sue tracce attraverso la campagna. Come sempre in questi casi le prime ore di ricerca sono molto importanti, perché sono quelle in cui è possibile seguire le tracce della persona scomparsa dalla zona in cui è stata avvistata per l’ultima volta. Specie se la mamma è in uno stato confusionale, la velocità del ritrovamento potrebbe essere fondamentale per portare lei ed il figlio in salvo.