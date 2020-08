Nessuna traccia della mamma scomparsa con il suo bambino di 4 anni. Viviana ed il piccolo spariti dopo un incidente, al marito lei aveva detto una bugia.

Non ci sono novità riguardo al caso della mamma scomparsa con il figlioletto di 4 anni. Di Viviana Parisi, 43enne messinese, non si hanno notizie da quando due giorni fa è uscita illesa con il bambino da un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A20 Messina-Palermo.

LEGGI ANCHE –> Bambino massacrato dai calabroni: muore dopo centinaia di punture

Il sinistro aveva coinvolto soltanto la sua vettura, all’altezza della località peloritana di Torre del Lauro di Caronia. Le forze dell’ordine, con un dispiegamento importante di Polizia, PolStrada, Carabinieri, Vigili del fuoco, Forestale, Protezione Civile ed anche diversi volontari, stanno battendo la zona interessata. Ci si sta servendo anche di droni ed unità cinofile, mentre esperti topografici hanno individuato i luoghi più probabili dove la mamma scomparsa ed il figlioletto potrebbero essersi diretti. Viviana ed il suo Joele però sembrano essere spariti nel nulla. Il marito di lei, Daniele Mondello, molto noto per la sua attività di deejay e musicista, ha rivolto un appello affinché moglie e figlio vengano ritrovati. Tra l’altro anche la donna svolge la stessa attività.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragazza scomparsa | conosce coetaneo online e scappa di casa

Mamma scomparsa, svanito anche il figlioletto: lei aveva mentito al marito

C’è qualcosa che però non quadra in tutto questo. Infatti Viviana aveva detto al marito di volersi recare ad un centro commerciale a Milazzo, mentre in realtà si trovava a 100 km di distanza. La sua auto ha urtato contro il guardrail in autostrada e questo ha spinto la donna a lasciare lì la vettura per viaggiare a piedi. Tra l’altro nell’abitacolo c’erano alcuni suoi effetti personali. Sulla vicenda indaga la Procura di Patti, mentre la Prefettura di Messina ha fatto scattare il piano previsto per i casi di persone scomparse. Si apprende che Viviana era affetta da depressione e questo lascia supporre che abbia compiuto un gesto inconsulto. La cosa però potrebbe essere avvenuta anche su istigazione di qualcun’altro. Su questo bisognerà indagare.

LEGGI ANCHE –> Professoressa che abusa di una sua alunna | le due hanno 63 e 16 anni