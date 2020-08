Morto Reni Santoni: recitò con Clint Eastwood e Sean Penn – VIDEO

Addio all’attore Reni Santoni: morto dopo una lunga malattia il caratterista che recitò con Clint Eastwood e Sean Penn, aveva 81 anni.

L’attore caratterista Reni Santoni è morto all’età di 81 anni, secondo The Hollywood Reporter. Santoni è deceduto sabato mentre era ricoverato a Los Angeles in seguito a gravi problemi di salute. Da molti anni, secondo quanto si apprende, era affetto da cancro.

Nato a New York City, Santoni ha guadagnato fama con ruoli cinematografici come quello al fianco di Clint Eastwood in Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, dove interpreta l’ispettore Chico Gonzalez. Ha anche recitato nella pellicola Bad Boys, con protagonista tra gli altri Sean Penn.

A cavallo tra anni Settanta e Ottanta, è apparso in moltissime serie televisive di successo, da Chips a Charlie’s Angels, fino ad arrivare a Miami Vice, Renegade e Walker Texas Rangers. Agli inizi della sua carriera, ha anche recitato in Italia nella pellicola di guerra ‘Lo sbarco di Anzio’. Più di recente era apparso in serie televisive come Grey’s Anatomy e CSI.