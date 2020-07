Lutto nel cinema, morta l’indimenticata attrice OIivia De Havilland

Lutto nel cinema, morta l’indimenticata attrice Olivia De Havilland. Si è spenta a 104 anni la star di Via col vento, aveva vestito i panni di Melania Hamilton nel film.





E’ morta nella sua casa di Parigi, nella notte tra sabato e domenica. Nella sua carriera la star della vecchia Hollywood aveva vinto due Oscar come migliore attrice protagonista.

Leggi anche –> Cinema in lutto, morto il regista di Batman Joel Schumacher

Potrebbe interessarti anche –> Morta la star Disney Sebastian Athie, lutto nel mondo del cinema

Leggi anche –> Morto Gregory Tyree Boyce: lutto nel cinema per la star di Twilight

Lutto nel cinema, morta la star di Via col vento Olivia De Havilland

Si è spenta all’età di 104 anni colei che aveva interpretato il ruolo di Melania Hamilton nella pellicola del 1939 Via col vento. La De Havilland è morta pacificamente nel sonno mentre si trovava nella sua casa di Parigi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Olivia era nata a Tokyo e aveva una sorella minore, l’attrice Joan Fontaine, con la quale vi furono spesso rivalità sulla scena e nella vita privata. La De Havilland era figlia d’arte. Il padre era un avvocato, mentre la madre era un’attrice, attiva sulle scene con lo pseudonimo di Lilian Fontaine.

Negli anni ’40 si ricordano le sue interpretazioni in film come A ciascuno il suo destino, di Mitchell Leisen, che gli valse un Oscar, e L’ereditiera, di William Wyler, con il quale si aggiudicò il secondo. Nella sua carriera non mancarono inoltre le interpretazioni sui palchi teatrali e i film per la televisione. Come quello nel quale vestì i panni della regina Elisabetta nella pellicola per la televisione americana The Royal Romance of Charles and Diana, del 1982. E’ stata nominata dalla Regina nel 2017 Dame ed è stata la donna più anziana a ricevere il titolo.

La vita privata

La De Havilland era stata sposata con lo sceneggiatore Marcus Goodrich, dal 1946 al 195,3 e con il secondo marito, Pierre Galante, direttore esecutivo della rivista Paris Match, dal 1955 al 1979. Il suo primo figlio con il primo marito morì di una patologia cardiaca all’età di 42 anni. Con il secondo marito ebbe una figlia, Gisèle.