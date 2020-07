Claudia Gherardelli scomparsa: appello per ritrovare la giovane

Appello per ritrovare la giovane donna della provincia di Napoli, Claudia Gherardelli, 32 anni, fotografa: scomparsa ieri da casa.

Da 36 ore circa non si hanno notizie di Claudia Gherardelli, 32 anni, fotografa. La donna vive con il marito a Piazzolla di Nola, una frazione di Nola. Del caso della sua scomparsa, se ne occupa la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, che rilancia un appello dei familiari.

Leggi anche –> Zakaria Ismaini, nuove accuse per il serial killer – VIDEO

La donna è uscita con una Toyota Yaris grigia, che è stata ritrovata parcheggiata nella stazione di Rione Trieste a Somma Vesuviana. Di lei però nessuna traccia. C’è l’ipotesi che abbia preso un treno per Napoli, ma stando alle testimonianze dei familiari non avrebbe portato con sé i documenti.

Leggi anche –> Morte Mario Paciolla, un altro caso Regeni? Di Maio: “Poca chiarezza”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Che fine ha fatto Claudia Gherardelli, scomparsa ieri

Prima di uscire di casa, la giovane donna – che starebbe attraversando un momento difficile – ha spiegato al marito che si sarebbe recata in farmacia. Oltre ai documenti, non è neanche munita del cellulare. Alta circa 1.73, capelli e occhi castani, abbastanza magra, è il fratello Pietro a offrirne una descrizione fisica abbastanza dettagliata in un appello sui social network.

L’apprensione per la giovane donna di 32 anni aumenta col passare delle ore, come ha sottolineato in un altro appello Carlo La Marca, il marito di Claudia Gherardelli. L’uomo infatti non nasconde di star passando “ore difficili” dopo la scomparsa della moglie.