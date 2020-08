Irene Ferri: chi è l’ispettore Silvia Schiuma in Sorelle

Chi è l’attrice Irene Ferri, che interpreta l’ispettore Silvia Schiuma in Sorelle, fiction di Raiuno: carriera, curiosità e cosa sapere su lei.

Romana classe 1972, le prime esperienze di Irene Ferri sono a soli 19 anni: entra a far parte del panorama televisivo conducendo a inizio anni Novanta ‘A tutto Disney’, il sabato pomeriggio su Canale 5.

Leggi anche –> Ana Caterina Morariu: chi è Elena nella fiction Sorelle

Si iscrive quindi al Centro Sperimentale di Cinematografia e inizia a recitare in piccoli ruoli e in cortometraggi. Il suo esordio è in un corto di Eros Puglielli, poi viene diretta sul grande schermo da registi del calibro di Giacomo Battiato, Roberto Faenza ed Emidio Greco.

Leggi anche –> Chi è Sonia Mosca: età, carriera e vita privata della finalista di All Together Now

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Irene Ferri

Esordisce nella fiction nel 1997 con Linda e il brigadiere, regia di Gianfranco Lazotti. Arrivano poi moltissimi altri ruoli importanti. Nel 1999, affianca Mauro Serio nella conduzione del programma per ragazzi Solletico ed è la sua ultima partecipazione a programmi televisivi. Da quel momento in poi, la vedremo infatti impegnata come attrice di cinema e fiction, ma anche teatro.

Al cinema, recita tra gli altri in Quello che le ragazze non dicono, regia di Carlo Vanzina; Fughe da fermo, regia di Edoardo Nesi; Fascisti su Marte, regia di Corrado Guzzanti e Igor Skofic; Il giorno in più, regia di Massimo Venier. In televisione, nel mondo della fiction, la vediamo molto più impegnata. Si fa conoscere soprattutto con Tutti pazzi per amore, regia di Riccardo Milani e Laura Muscardin. La troviamo anche in produzioni per la tv più recenti come la serie di Immaturi e Pezzi unici, regia di Cinzia TH Torrini. Irene Ferri è la protagonista del videoclip del brano di Vasco Rossi, ‘Siamo soli’.