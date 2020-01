Conosciamo meglio la storia di Sonia Mosca: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della cantante finalista di All Together Now

Sonia Mosca nasce a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, nel 1992. Fin da piccola si appassiona al canto, facendo il suo esordio in tv all’età di 16 anni con i provini di X Factor non riuscendo ad arrivare alle fase finali. Nel 2009 partecipa a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici, riuscendo a far parte del cast di quell’edizione. Ora ha centrato la finale del programma All Together Now, mettendo in mostra tutte le sue doti canore. Su Youtube è possibile rivedere anche il provino ad XFactor del 2008. In semifinale ha duettato con il vincitore della scorsa edizione di All Together Now, Gregorio Rega. Ha pubblicato diversi EP, tra cui “Oltre il tempo” (2014).

Chi è Sonia Mosca: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco. Ha un account Instagram, dove vanta circa 3mila follower. Ha un ottimo rapporto con la mamma, ama gli animali e le piace indossare orecchini vistosi per mettere in risalto i suoi capelli. Infine, sa suonare anche il pianoforte.