L’atleta Francesca Savarino si è spenta a soli 45 anni. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore. Lei aveva praticato nuoto assieme alla sorella Laura.

Si è spenta Francesca Savarino, ex nuotatrice che aveva acquisito una certa fama assieme alla sorella Laura. Francesca è morta all’età di 45 anni ed a condurla alla scomparsa è stata una malattia sorta pochi mesi fa, ad inizio 2020. Un male contro il quale non è stato possibile fare niente.

Francesca Savarino, sport piemontese in lutto

Nel corso della sua carriera la Savarino aveva rappresentato Libertas e Safa Torino, distinguendosi in particolar modo nello stile rana. La morte di Francesca ha avuto luogo proprio nel capoluogo piemontese. I suoi funerali sono fissati per la mattinata del 5 agosto in città. Dopo avere concluso l’attività agonistica, Francesca si era dedicata all’insegnamento del nuovo ai bambini. Inoltre teneva anche dei corsi di fitness in acqua per gli adulti. Aveva iniziato a praticare questo sport già da piccola, all’età di soli 5 anni. Inoltre aveva anche altri interessi, come le pedalate su bici da corsa, con la quale si dedicava in particolar modo alle scalate. Nella sua presentazione per Omniafit la Savarino si diceva anche grande amante dei viaggi e del venire in contatto con culture e parti del mondo differenti.

