Ponte Genova inaugurazione: diretta tv, ospiti e polemiche

Inaugurazione in diretta tv del nuovo Ponte di Genova, il San Giorgio: nato dalle ceneri del Morandi, ospiti della celebrazione e polemiche.

Viene trasmessa in diretta televisiva l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, ribattezzato Ponte San Giorgio. Si tratta di un’opera importante che contribuisce a far rinascere la città a meno di due anni dalla tragedia del Ponte Morandi.

Il sindaco Marco Bucci, intervenuto nei giorni scorsi al TgCom24, aveva sottolineato: “Ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio, una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro”.

Cosa sapere sull’inaugurazione del Ponte di Genova

La grande opera, molto attesa, verrà inaugurata alle 18.30 di oggi e la cerimonia a partire dalle 18.15 viene trasmessa in diretta da Raiuno e in streaming su Raiplay. L’inaugurazione avverrà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Da mercoledì, come ha spiegato Bucci, il ponte dovrebbe già essere percorribile.

Nessun festeggiamento, ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti, “ma va celebrato il lavoro e l’impegno”. C’è il rischio di temporali, ma la cerimonia viene ora confermata e non ci sarebbe alcun piano B, almeno in via ufficiale. Sembra che tra i familiari delle vittime, solo Emmanuel Diaz, fratello di Henry, sarà presente: “Ho deciso di esserci per dimostrare ai responsabili del crollo che non ci arrendiamo”.