Ponte Genova, l’annuncio: inaugurazione 3 agosto – VIDEO

L’annuncio del sindaco di Genova, Marco Bucci, sul nuovo ponte sul Polcevera: inaugurazione prevista il prossimo 3 agosto, come sarà.

Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà inaugurato il prossimo 3 agosto: si tratta di un’opera importante che contribuisce a far rinascere la città a meno di due anni dalla tragedia del Ponte Moranti, che costò la vita a 43 persone.

Leggi anche –> Crollo di Genova, sopravvissuti dopo 4 ore sepolti vivi: ora ci sposiamo

L’annuncio sui social è giunto dal sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci. Questi ha dato anche importanti indicazioni rispetto a quello che sarà il nuovo ponte del capoluogo ligure.

Leggi anche –> Ponte Morandi, Giuseppe Conte: “Genova ci insegna a ripartire insieme”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stamattina è infatti intervenuto a ‘Fatti e Misfatti’ su Tgcom24: “Il ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro. Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l’aiuto di un’azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, che è dell’Emilia Romagna. Quindi tutta l’Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di Modello Italia”.