Su un volo della compagnia aerea KLM, da Amsterdam a Ibiza, due passeggeri erano privi della mascherina protettiva. Subito, parte la rissa e la lite.

Su un volo di linea della compagnia aerea KLM, che partiva da Amsterdam e aveva come destinazione Ibiza, si è scatenata una rissa furibonda a bordo. Alcuni passeggeri hanno filmato i momenti concitati che hanno coinvolto più persone presenti sul Boeing 737.

Secondo il racconto di un passeggero a bordo, autore del video, almeno uno dei due protagonisti della vicenda è un inglese che, prima dell’imbarco, sembra che abbia consumato larghe dosi di vodka. I due passeggeri sono stati immobilizzati durante il volo e, all’arrivo a Ibiza, sono stati arrestati dalle autorità locali. Il motivo è stato il rifiuto da parte di due passeggeri, evidentemente sotto l’effetto dell’alcol, di indossare le mascherine previste dalle norme anti Covid. Uno di loro ha ricevuto un pugno sul naso ed è finito a terra.

