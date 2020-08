È apparsa da poche ore sui social una tenerissima foto, pubblicata da Mara Venier, e sta facendo impazzire il web. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

È uno scatto che scioglie il cuore quello pubblicato poche ore fa dalla conduttrice italiana Mara Venier. La donna si mostra ai suoi follower ed al suo pubblico insieme all’amato nipotino, e per lei è subito pioggia di like e commenti.

Leggi anche->Mara Venier furiosa, sostituita a sorpresa: lo sfregio della Rai

Tutti i fan della Venier sanno che la donna nutre un debole particolare per il proprio nipotino Claudio. Il bimbo rende infatti la nonna pazza di felicità, e lei non manca mai a condividerlo con il proprio pubblico, facendo emozionare chiunque la segue. L’ultimo scatto in particolare è una vera e propria pillola di dolcezza, in grado di intenerire anche i più duri.

Leggi anche->Mara Venier, video a tradimento: si vendica così del marito Nicola

La foto pubblicata su Instagram ritrae la nonna e il nipotino stretti in un caloroso abbraccio. Gli occhi di Mara sono rivolti verso il bambino, e sono carichi di amore. “Sono una nonna completamente rinco per il proprio nipote”, scrive nella descrizione del post. I fan, in seguito alla visione del dolcissimo scatto, hanno riempito la donna di like e commenti. Alcuni hanno anche raccontato di provare le stesse identiche emozioni nei confronti del proprio nipotino. La Venier, di fronte a tutta la partecipazione e all’affetto ricevuto, cerca inoltre di rispondere a più commenti possibile, ringraziando ogni singolo utente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mara Venier, pazza per il proprio nipotino

Claudio, oramai conosciuto da tutti i fan di Mara Venier come Claudietto, è una delle persone più importanti nella vita della conduttrice. Il bimbo, di soli due anni, è figlio del primogenito Paolo Capponi e della moglie Valentina. I due sembrerebbero essere convolati a nozze soltanto recentemente. Il piccoletto è la luce degli occhi della Venier, con la quale gioca, si diverte e scherza. Mara calza decisamente a pennello nel ruolo di nonna e non solo: sembra proprio felice ed entusiasta all’idea di crescere e coccolare il suo piccolo Claudio.