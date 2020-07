Mara Venier furiosa, sostituita a sorpresa: lo sfregio della Rai sarà difficile da mandare giù per la signora della domenica.

Oggi va in onda Il meglio di Domenica In, come previsto. Questa però sarà l’ultima volta che vediamo sullo schermo di Rai Uno la Venier col suo programma. Almeno per questa stagione. Scopriamo cosa è successo e cosa ha infastidito la conduttrice veneta.

Leggi anche –> Venier, video a tradimento: si vendica così del marito Nicola

Cosa è successo alla signora della domenica? Qualcuno in Rai le ha fatto un brutto scherzo. E forse, almeno in base a quanto riportano alcuni media come Libero, lei non se l’aspettava.

Leggi anche –> Mara Venier, un cambiamento incredibile: l’annuncio del marito Nicola

Cosa è successo a Mara Venier, la delusione dalla Rai

Infatti in base a quanto si apprende da domenica prossima andrà in onda al posto della Venier la replica del programma Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini che sostituirà così le repliche di Domenica In. A seguire poi come sempre le repliche di Ora o mai più, il programma musicale di Amadeus.