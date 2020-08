Caltanissetta, lasciano il cane sotto al sole senza cibo né acqua: in...

Una coppia residente a Caltanissetta sembra aver lasciato il proprio cane sul balcone per due giorni sotto al caldo torrido, senza cibo né acqua.

A Caltanissetta un animale ha vissuto due giorni di sofferenza, senza cibo né acqua, con temperature vicine ai 40 gradi. Un cagnolino è in fin di vita a causa del litigio avvenuto tra i suoi padroni. Adesso lotta tra la vita e la morte.

Secondo quanto ricostruito, una coppia residente a Caltanissetta ha avuto un intenso litigio, dal quale l’uomo è stato allontanato da casa. Anche la donna avrebbe lasciato la residenza volontariamente in seguito allo scontro. A rimetterci è stato però il cagnolino della coppia, un pincher. L’animale è stato dimenticato sul balcone dell’abitazione per più giorni. Ha dovuto subire almeno 48 ore sotto il solle cocente, senza cibo né acqua, in un periodo di grande caldo che viene dal deserto africano e sta invadendo l’intera Italia.

Il salvataggio del pincher di Caltanissetta

Il dramma avvenuto nel capoluogo nisseno si è riflettuto su un cagnolino innocente. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha contattato le istituzioni competenti. I Vigili del Fuoco e i Poliziotti hanno liberato l’animale abbandonato sul balcone. Il piccolo pincher è stato affidato alle cure del veterinario dell’Asp, ma le sue condizioni restano gravissime, tra la vita e la morte. Dei proprietari del cane, ancora nessuna notizia.

