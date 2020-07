Coppia di anziani affetti da demenza scompare, salvati da un cane eroe

Un cane eroe della polizia ha salvato una coppia di anziani affetta da demenza che era scomparsa di casa senza lasciare tracce.

Lo scorso 16 luglio una coppia di coniugi anziani è uscita di casa senza avvisare i figli. Questi sono andati subito in agitazione, sapendo che entrambi sono affetti da demenza senile e che non sarebbero stati in grado di tornare indietro. I figli hanno quindi denunciato la scomparsa della coppia, entrambi sugli 80 anni, alla polizia e spiegato loro il rischio che stavano correndo. L’episodio si è verificato a Haverfordwest, Pembrokeshire, in una zona dove c’è aperta campagna.

Leggi anche ->Italo, la vera storia del cane eroe che conquistò Scicli

La conformazione del territorio ed il fatto che la scomparsa fosse avvenuta di pomeriggio, ha spinto la polizia locale ha organizzare in fretta una squadra di ricerca che perlustrasse le campagne attorno alla casa. Fondamentale nelle operazioni di ricerca è stato il contributo di Rey, cane dell’unità cinofila che ha individuato la pista giusta per ritrovare la coppia. Il pastore tedesco ha fiutato l’odore della coppia dalle lenzuola del loro letto e ne ha seguito la scia sino ad una buca nella quale gli anziani erano caduti.

Leggi anche ->Bambino eroe | resta sfigurato salvando la sorellina da cane feroce | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cane eroe salva una coppia di anziani caduti in una fossa

Una volta individuati, gli anziani sono stati soccorsi e portati in ospedale per le cure del caso. Le ferite riportate non sono gravi e presto i due potranno fare ritorno a casa senza grosse conseguenze. Intervistato dal tabloid britannico ‘Metro‘, l’ispettore Reuben Palin ha sottolineato l’importanza del cane eroe nel ritrovamento della coppia: “Abbiamo cominciato le ricerche quando c’era già buio, una condizione veramente difficile. Il lavoro rapido compiuto da Rey ci ha permesso di prendere la giusta direzione nelle ricerche”.