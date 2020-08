Napoli Lazio Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Napoli e Lazio è valido per la 38esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Grande classico della Serie A TIM stasera sabato 1 agosto 2020 a partire dalle 21.45: si sfidano infatti due squadre che hanno un passato glorioso, ovvero Napoli e Lazio. Questa sfida è importante soprattutto per i biancocelesti.

Leggi anche –> Ciro Immobile da record: ha vinto la Scarpa d’Oro – VIDEO

Due sono le ragioni per le quali la Lazio vuole vincere: la prima è che una vittoria le farebbe scavalcare Atalanta o Inter, ma anche entrambe, portandola al secondo o terzo posto. Inoltre, c’è Ciro Immobile a caccia del record assoluto di gol in campionato: gliene manca uno per eguagliare il primato di Gonzalo Higuain.

Leggi anche –> Roberto Baggio, grave lutto per l’ex calciatore – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Napoli Lazio: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo stadio San Paolo di Napoli viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Calcio 4, canale 254 del satellite. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Questo è un grande classico della massima serie, come dicevamo: sono infatti 127 i precedenti tra le due squadre. In casa partenopea, sono state finora 63 le partite giocate, con 31 successi del Napoli e appena 10 della Lazio, più 22 pareggi. L’ultima vittoria laziale in casa partenopea è del 31 maggio 2015, quando i biancocelesti si imposero con un rocambolesco due a quattro.

Napoli Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Gattuso e Inzaghi hanno ultimato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon; Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.