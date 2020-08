Ciro Immobile da record: ha vinto la Scarpa d’Oro – VIDEO

Stagione da record per Ciro Immobile: ha vinto la Scarpa d’Oro come miglior marcatore europeo e stasera insegue il record di Higuain.

A un passo dalla storia, ovvero a un gol dal record di 36 marcature in un campionato che appartiene a Gonzalo Higuain, Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro 2019/20. L’ufficialità è legata alla scelta di Maurizio Sarri di non schierare oggi Cristiano Ronaldo per l’ultima di campionato.

Il bomber laziale è primo nella classifica speciale dei marcatori in Europa: ha segnato di più di tutti, in un anno sicuramente difficile per il calcio europeo. Al secondo posto, Robert Lewandowski, che si è “fermato” a 34 gol in 31 partite.

Ciro Immobile è il terzo italiano a vincere la Scarpa d’Oro dopo Luca Toni nel 2006 e Francesco Totti nel 2007. Per lui questa è anche la quarta volta che conquista il titolo capocannonieri, la terza in Serie A. Aveva già vinto la classifica marcatori in Serie B con il Pescara (2011-2012), quindi con Torino (2013-2014) e Lazio (2017-2018).