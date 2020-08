Napoli, infortunio Insigne: il capitano in lacrime. A rischio per Barcellona!

Possibili brutte notizie per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che si è fermato improvvisamente dopo un’azione personale. Per l’attaccante azzurro, in gol contro la Lazio, un possibile problema muscolare con il talentuoso giocatore partenopeo che è scoppiato anche in lacrime con le mani sul volto. Da domani si faranno tutte le valutazioni del caso per capire l’entità del suo problema.