Lorenzo Insigne fa felice un tifoso: il gesto virale dell’attaccante – VIDEO

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, fa felice un tifoso: il gesto virale del giocatore, regala un motorino al ragazzo derubato.

Sembrano lontanissimi i tempi dei dissidi tra tifosi partenopei e calciatori simbolo della squadra, come Lorenzo Insigne. L’ammutinamento dal ritiro azzurro dell’autunno scorso aveva messo tutti contro tutti. Alla fine, a pagare con salatissime multe erano stati proprio alcuni calciatori.

Leggi anche –> Multe Napoli, da Allan a Insigne: tutte le cifre della stangata

A contribuire a un clima più disteso ci ha pensato anche la vittoria della Coppa Italia, ai rigori contro la Juventus, dopo aver eliminato l’Inter in una semifinale che aveva visto protagonista indiscusso il portiere Ospina.

Leggi anche –> Vincenzo De Luca “massacra” la Juve: il VIDEO spopola sul web

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Proprio durante i contestati festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, un tifoso partenopeo di nome Salvatore si era visto derubare del suo motorino. Un misterioso donatore aveva contratto così uno scooter nuovo al ragazzo. Adesso, grazie alla redazione di Radio Marte, si è scoperto chi era il donatore: si trattava proprio del capitano partenopeo, Lorenzo Insigne. Questi ha ricevuto da Salvatore un ringraziamento in diretta radiofonica per il suo gesto. Nel frattempo, la notizia della donazione è divenuta virale.