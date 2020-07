Una bella notizia arricchisce il curriculum di Stefano De Martino in qualità di conduttore televisivo e di eventi. L’anno scorso si esibì con Belen, ora no.

Per Stefano De Martino va avanti una estate da single e felice, a giudicare dai suoi scatti social. La fine dell’amore con Belen Rodriguez sembra non avere intaccato il suo umore.

LEGGI ANCHE –> Serena Enardu | brutta disavventura nella notte | ‘Un ‘intruso’ in casa’

Ed i suoi fans hanno avuto modo di seguirlo a ‘Made in Sud’, a contribuire alla spensieratezza diffusa in trasmissione e ad incassare i colpi bassi, ma sempre stando al gioco, di Peppe Jodice. Tra l’altro non manca anche del lavoro, con qualche scatto effettuato per motivi commerciali e pubblicitari. Nel frattempo si va consolidando sempre più il suo nuovo ruolo di conduttore televisivo e di kermesse importanti. Infatti a Rai 2 De Martino ha riscosso grandi consensi ed ora la direzione di rete lo tiene in grande considerazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi e De Martino, la foto romantica scatena il gossip

Stefano De Martino, a Castrocaro senza Belen

Lui poi l’anno scorso si era assicurato anche le redini dell’importante kermesse estiva del Festival di Castrocaro. Nel 2019 il 30enne napoletano di Torre Annunziata fu impegnato in tale veste in coabitazione proprio con Belen Rodriguez, per la felicità di tutti. Ora che l’idillio si è rotto bisogna vedere chi sarà il volto femminile che affiancherà l’ex partecipante di ‘Amici’ nel 2009. Il Festival di Castrocaro verrà trasmesso da Rai 2 e Rai Radio 2 su giovedì 27 agosto in diretta.

LEGGI ANCHE –> Relazione Marcuzzi – De Martino: “Belen si è vendicata” – VIDEO