Stasera in tv – Mediterraneo, la trama e il cast del film

Da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, con il film Mediterraneo diretto da Gabriele Salvatores nel 1991. Si è anche aggiudicato un premio Oscar per il miglior film straniero. La pellicola è ambientata nel 1941 con otto soldati del regio esercito italiano, guidati dal tenente Raffaele Montini. Tutti questi soldati vengono inviati in un’isola greca dimenticata da tutti: così qua si godono la pace lontano dalla guerra. Così dopo un periodo, gli abitanti tornano a casa e ci saranno davvero colpi di scena con la prostituta Vassilissa che fa innamorare tutti loro.

Stasera in tv – Mediterraneo, le curiosità

Dopo tre anni un aereo di ricognizione italiano vola sull’isola dopo la caduta del fascismo. I soldati potrebbero anche andare via, ma prendono una decisione davvero incredibile. Diego Abatantuono è il Sergente Maggiore Nicola Lorusso, poi troviamo Claudio Bigagli nel ruolo del Tenente Raffaele Montini. Inoltre, Giuseppe Cederna interpreta Antonio Farina con Ugo Conti che sarà Luciano Colasanti. Ci sarà anche Claudio Bisio come Corrado Noventa. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio, con il film Mediterraneo del 1991 in onda su Rete4.