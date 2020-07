Giornalista tv salvata da una spettatrice: “Hai il cancro”

L’incredibile vicenda di Victoria Price, una giornalista tv che è stata salvata da una spettatrice che l’ha avvertita: “Hai il cancro”.

La reporter della WFLA Victoria Price ha ringraziato pubblicamente una telespettatrice, che l’ha contattata per farle notare quanto aveva visto durante una diretta in un tg. A quanto pare, la giornalista sarebbe stata allertata per un presunto cancro alla gola.

Proprio Victoria Price ha raccontato quanto le è accaduto su Twitter, facendo appunto i ringraziamenti pubblici alla donna che di fatto l’ha salvata. Infatti, la donna ha notato una crescita cancerosa sul collo e le ha inviato un’e-mail. “Il suo era un cancro. Si è scoperto che lo è anche il mio”, ha detto la reporter.

Per tale ragione, proprio per seguire delle cure specifiche contro il cancro, la giornalista ha lasciato la televisione. La Price ha detto che avrebbe subito un intervento chirurgico lunedì per rimuovere il tumore. Quindi ha aggiunto che per occuparsi della crisi legata al Coronavirus ha negli ultimi tempi tralasciato la sua salute. “Spostamenti infiniti in un ciclo di notizie senza fine”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Ma la mia salute era la cosa più lontana dalla mia mente”. I medici le dissero che il tumore si stava diffondendo dal centro del collo e avrebbe dovuto essere rimosso chirurgicamente, insieme alla tiroide e ad alcuni linfonodi. Victoria Price oggi racconta: “Se non avessi mai ricevuto quell’e-mail, non avrei mai chiamato il mio dottore. Il cancro avrebbe continuato a diffondersi. È un pensiero spaventoso”. Quindi manifesta gratitudine alla sconosciuta che le ha probabilmente salvato la vita.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020