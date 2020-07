Coronavirus 27 luglio: calano i nuovi casi, ma aumentano i positivi

Calano i nuovi casi di Coronavirus oggi 27 luglio in Italia, ma aumentano i positivi: i morti restano anche oggi 5, salgono le terapie intensive.

Ancora una giornata interlocutoria per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Italia: per il quarto giorno consecutivo, resta stabile a 5 il numero di decessi. Aumentano da 44 a 45 le terapie intensive, con un caso in più registrato in Lombardia. Sono comunque numeri di gran lunga inferiori rispetto a qualche settimana fa.

Sono in netto calo rispetto a ieri i casi di positivi: si passa infatti a 252 a 170 nuovi positivi. Ma ancora una volta, si registrano poche guarigioni, ovvero appena 147. Questo fa sì che il numero degli attualmente positivi resti abbondantemente sopra la soglia dei 12mila.

Dati Regione per Regione Contagio Coronavirus 27 luglio

Dietro la Lombardia, dove ci sono 14 ricoveri in terapia intensiva, c’è il Lazio con 9 ricoveri. 11.796 su 12.581 sono i casi di pazienti positivi ma in isolamento domiciliare. Guardando alle singole Regioni, scende da 74 a 34 il numero di nuovi casi in Lombardia. La Regione è comunque quella che con 6.725 casi ha di gran lunga il maggior numero di malati.

La seconda Regione col maggior numero di attualmente positivi è invece l’Emilia Romagna, in cui ci sono ancora 1.456 malati, terzo il Lazio con 944 attualmente positivi. Rispetto a ieri, viene confermato il trend di diverse Regioni che risultano Covid-free ovvero sia senza nuovi casi di contagio che senza morti. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Calabria.