Tragedia incidente Mykonos. Una giovane italiana perde la vita dopo un incidente stradale che coinvolge una vettura con a bordo diversi altri ragazzi.

Arriva una terribile notizia dall’estero, con un incidente a Mykonos a seguito del quale è morta una nostra giovane connazionale. La ragazza perita a seguito di questa disgrazia aveva all’incirca 18 anni ed era originaria di Perugia.

Si trovava in vacanza sulla rinomata isola greca in compagnia di diversi amici. L’incidente a Mykonos si è verificato in strada, con una vettura presa a noleggio dal gruppo che è finita con lo schiantarsi. Non si conoscono ancora i dettagli di questa tragedia. La disgrazia è avvenuta nel corso della scorsa notte.

Incidente Mykonos, ferita un’altra giovanissima

I giovani italiani avevano noleggiato in totale due vetture. Dalle informazioni preliminari in arrivo dall’isola greca, ci sarebbe un’altra giovane che avrebbe riportato ferite molto gravi. Non si conoscono le sue condizioni. A seguito di ulteriori aggiornamenti giunti dalla Grecia, si apprende anche dell’identità della sfortunata giovane residente in Umbria. Lei si chiamava Carlotta Martellini. Confermata anche la sua giovanissima età, 18 anni. Organi di stampa hanno anche diffuso una foto della povera vittima.

