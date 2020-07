Test sulla personalità: scopri i tuoi punti deboli e quelli di forza

Questo test sulla personalità è basato sull’osservazione di un’immagine: scopri quali sono i tuoi punti di forza ed i tuoi punti deboli.

Tra le varie componenti del nostro corpo, il cervello è sicuramente quello più affascinante. Si tratta dell’organo che comanda tutti gli altri e quello che ci permette non solo di compiere tutte le azioni quotidiane, ma anche di pensare, ragionare, comprendere e immaginare. Logico dunque che sul suo funzionamento, ancora per larghi tratti sconosciuto, ci sia un discreto interesse.

In base al nostro grado di introspezione, siamo più o meno consci di ciò che facciamo e di ciò che pensiamo. Tuttavia, anche la persona maggiormente attenta all’auto-analisi, non conoscerà fino in fondo la propria personalità. Vi sarà certamente capitato di avere delle reazioni inaspettate, delle quali non sapete dare una spiegazione logica o immediata.

Test visivo: quali sono i tuoi punti deboli?

Il test di oggi ha lo scopo di farvi capire qualcosa in più su voi stessi. Chiaramente si tratta di un risultato non esaustivo ed in alcuni casi potrebbe anche risultare fuorviante e non attinente. Tuttavia sottoporsi ad un simile test può servire a ragionare su voi stessi e comprendere il perché di determinate azioni. Osservate dunque l’immagine e cercate di capire cosa vedete.

Piante

Se nell’immagine pensi di vedere delle piante sei probabilmente una persona molto ottimista. Vedi opportunità in ogni aspetto della vita e questo ti permette di progettare e raggiungere degli obiettivi sia in campo lavorativo che personale. In qualsiasi cosa tu faccia lascerai il segno.

Balene

Se ciò che vedi sono delle balene, significa che potresti avere delle paure latenti delle quali potresti non essere conscio. A volte percepisci che c’è qualcosa che ti spaventa e ti minaccia e questo ti paralizza. Se non sai quali possano essere queste paure, dovresti provare ad affrontarle. Farlo non è semplice ed in alcuni casi necessità dell’aiuto di uno specialista, ma se ci riesci ne uscirai più forte.

Nulla

A differenza di altri test, in questo caso è possibile che tu non veda nulla. Se è questo il tuo caso significa che sei una persona estremamente razionale. La tua mente controlla ogni decisione e pure la tua coscienza. Si tratta di una cosa positiva per quanto riguarda il prendere delle decisioni pragmatiche e rapide, meno positiva per le scelte a lungo termine. Non potendo prevedere tutto su un ampio lasso di tempo, spesso sei bloccato nel progettare il futuro, il che può essere controproducente. Dovresti provare a lasciarti andare, ad accogliere nuovi modi di vedere le cose e nuovi paradigmi.