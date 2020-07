Test visivo, cosa vedi nell’immagine? Scopri quanto sei malizioso

Ecco un test visivo basato su un’illusione ottica che permette di capire se sei una persona maliziosa o hai mantenuto l’innocenza infantile.

Trattando spesso di test visivi e illusioni ottiche, abbiamo compreso che ciò che vediamo differisce in base al nostro bagaglio di esperienze. Quando, infatti, osserviamo un’immagine indefinita a cui è possibile dare due o più interpretazioni, il nostro cervello l’associa a qualcosa che fa parte della nostra memoria. Spesso un’interpretazione piuttosto che un’altra è legata ad una nostra attitudine, motivo per cui alcuni dei test puntano sull’immagine identificata per cercare di comprendere la personalità di chi sta rispondendo al test.

Leggi anche ->Test psicologico, scopri il tuo bisogno più grande osservando un’immagine

Quello che vi sottoponiamo oggi è un test molto semplice il cui risultato può essere definito abbastanza certo. L’immagine in questione è stata creata dall’artista svizzero Sandro Del Prete e nelle scorse settimane è stata una di quelle maggiormente viste sul web. Il disegno è stato intitolato ‘Love poem of the dolphins‘ ed al suo interno si trova una voluta illusione ottica.

Leggi anche ->Test visivo, barca o lune piene: cosa vedi prima nell’immagine?

Test visivo: scopri quanto sei malizioso

Il disegno raffigura una bottiglia di vetro al cui interno c’è del fumo. Proprio il fumo è l’elemento che crea l’illusione ottica. Ciò che si vede al suo interno è legato alla vostra esperienza ed in particolar modo alla vostra età anagrafica. Non vi sveliamo ancora cosa si potrebbe vedere, poiché una volta conosciuta la risposta vedrete entrambe le immagini in contemporanea. Date dunque uno sguardo approfondito all’immagine e capite cosa è disegnato dal fumo.

Soluzione

Nel disegno potete vedere due immagini: una serie di delfini o una coppia di amanti stretti in un passionale abbraccio. L’autore spiega che a vedere i delfini sono soprattutto i bambini, mentre gli adulti riescono a vedere a primo impatto solamente la coppia di amanti. In alcuni casi gli adulti non riescono a vedere i delfini nemmeno dopo aver conosciuto la risposta. Per poterli vedere, dunque, vi consigliamo di capovolgere l’immagine. La malizia, in questo caso, non è intesa in senso negativo, poiché se vedete la coppia ciò non fa di voi delle persone maliziose, bensì semplicemente degli adulti.