Kanye West, prossimo il divorzio da Kim Kardashian: ecco cosa ha detto

Kanye West ha detto di voler divorziare da Kim Kardashian: ecco cosa ha confessato su Twitter.

Kanye West, ancora volenteroso di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, oggi ha lanciato un pesante attacco online contro sua moglie Kim Kardashian. Il rapper si è sfogato in una sfuriata su Twitter, e anche se i tweet sono stati rapidamente cancellati poco dopo, alcuni followers sono riusciti a salvarli. La star diceva di aver cercato di divorziare dalla moglie “da quando lei ha incontrato Meek Mill al Warldolf per la riforma carceraria”. Kanye ha anche bollato sua suocera, Kris Jenner, come “suprematista bianca”. Kanye di recente aveva affermato che lui e Kim hanno quasi abortito la figlia North quando Kim era incinta. Ha anche scritto, sempre su Twitter, che Kim ha cercato di convincere un medico a “rinchiuderlo”. Tutti questi tweet sono poi stati cancellati.

Kanye West e Kim Kardashian divorzieranno? La situazione attuale

Testimoniato dai suoi 30,2 milioni di seguaci, oggi Kanye West ha scritto su Twitter: “Hanno cercato di volare con due medici a 51/50 me. Ho cercato di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek al Warldolf per la riforma carceraria”. Prendendo di mira la mamma di Kim, Kris, Kanye ha aggiunto: “Kris e Kim hanno rilasciato una dichiarazione senza la mia approvazione… non è quello che una moglie dovrebbe fare. La supremazia bianca”. Queste ultime affermazioni arrivano poco dopo il primo raduno della sua candidatura presidenziale, a inizio della settimana. È stato affermato anche che Kanye e Kim si sono “azzuffati l’un l’altro” e “hanno vissuto vite separate per mesi”. Parlando della coppia, sposata da sei anni, una fonte anonima interna ha raccontato: “Da quando sono stati rinchiusi hanno avuto litigi giornalieri su letteralmente tutto. Soprattutto per quanto riguarda i figli, il loro futuro e le diverse direzioni in cui stanno andando. Nell’ultimo anno Kim ha trovato troppo difficile vivere con lui”. La fonte ha continuato a confessare la verità al giornale The Sun: “Lui è molto esigente e sempre ossessionato da uno dei suoi schemi, lei è esausta”. La coppia ha vissuto per un po’ di tempo vite separate: Kanye si è circondato di una piccola cerchia di amici fidati, e si è tenuto lontano dai suoceri e dalla famiglia della moglie.

