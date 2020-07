Elettra Lamborghini, qual è la location del matrimonio? Dove si sposerà?

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano a settembre, ma qual è la location del matrimonio della bella e ricca ereditiera?

Dove si sposerà Elettra Lamborghini con il suo grande amore Afrojack? Qual è la location prescelta per il matrimonio tra la ricca ereditiera e il dj? Siete pronti a scoprire tutti i dettagli su quello che si preannuncia come l’evento dell’anno?

Che Elettra fosse pronta a convolare a nozze lo avevamo capito. La cantante aveva pubblicato infatti moltissime storie su Instagram che la ritraevano intenta a scegliere il vestito e, da poco, abbiamo anche qualche spoiler sulla location.

Quando e dove si sposeranno Elettra e Afrojack?

Manca poco, la data prevista per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack è alle porte. Il 6 settembre è infatti dietro l’angolo, ma non mancano i cambiamenti dell’ultimo minuto. Se infatti, fino a qualche tempo fa si sapeva che le nozze sarebbero dovute avvenire sul Lago di Garda, ora cambia tutto.

Il motivo non si sa, ma non ci sentiamo di escludere che sia qualche problematica legata alle misure di sicurezza per il Coronavirus.

La nuova location del matrimonio di Elettra Lamborghini

E allora qual è la nuova location delle nozze della bella e travolgente ereditiera? Ancora non si sa. Dai social di Elettra in alcune storie abbiamo visto qualche “pezzetto” di panorama da sogno, ma è difficile capire dove si trovi precisamente.

Sappiamo però, secondo gli ultimi rumors, che a gestire tutto il matrimonio sarà Ezio Miccio, pazzesco wedding planner che ormai abbiamo imparato a conoscere per i programmi su Real Time oltre che per la sua partecipazione come concorrente di Pechino Express.

Il matrimonio in esclusiva a Verissimo

Se non dovessimo scoprire nulla sulla location delle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack dovremo aspettare il 6 settembre per scoprirlo. Già, perché anche se non saremo invitati, seguiremo tutto in diretta su Verissimo.

Silvia Toffanin, infatti è riuscita ad aggiudicarsi l’esclusiva del matrimonio dell’anno e siamo certi che ci sarà un boom di ascolti per quella giornata speciale.

Come si sono conosciuti?

La storia d’amore tra Elettra e Afrojack dura da due anni. Si sono incontrati grazie a degli amici comuni nel 2018 e sono innamoratissimi. Hanno persino superato la prova convivenza durante il lockdown quindi, in qualche modo, possiamo dire che ormai sono pronti a tutto!