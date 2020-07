Elisabetta Canalis infiamma i fan con un buongiorno in costume: “Mai scontata”

La sempre bellissima Elisabetta Canalis augura il buongiorno alla propria community: i fan impazziscono per la foto in costume.

Da quando è tornata in Italia, nella sua Sardegna, per godersi le vacanza estive, Elisabetta Canalis è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione di media e social. La bella soubrette sarda non ha fatto nulla di che per ottenere tanto interesse, se non postare foto dalla sua casa o in spiaggia. Proprio la semplicità di quegli scatti che mostrano la perfezione statuaria del suo fisico, però, hanno infiammato i suoi fan e gli italiani.

Leggi anche ->Elisabetta Canalis in costume fa impazzire Instagram: “Si vede tutto”

Tutto è cominciato da una mattina in cui Elisabetta si è mostrata con indosso l’intimo trasparente poco prima di prendere il primo caffè della giornata. La sensualità di quello scatto, acuita dall’effetto vedo/non vedo, è bastata per far ricordare agli italiani che tra le bellezze vip lei mantiene un posto in prima fila. Qualche giorno dopo l’ammirazione dei fan si è ripetuta per una foto che la mostrava in costume in mezzo all’acqua.

Elisabetta Canalis, il buongiorno in costume fa innamorare i fan

Anche questa mattina Elisabetta Canalis ha voluto salutare i propri fan e augurargli una buona giornata. Per farlo ha messo un altro scatto in costume, in cui, questa ,volta si mostra soprattutto in viso. A commento della foto l’ex velina scrive: “Scontata ma con la luce giusta. Buongiorno a tutte ed a tutti voi”. Sul fatto che la foto o lei siano scontate, però, c’è chi dissente e le risponde: “Non sei mai scontata sei sempre stupenda 🌹Buondì”. Gli altri, invece, si limitano a complimentarsi con lei per la sua straordinaria bellezza.