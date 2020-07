Elisabetta Canalis in costume fa impazzire Instagram: “Si vede tutto”

Elisabetta Canalis regala ai suoi fan e followers di Instagram un altro scatto da urlo, mostrandosi in forma più smagliante che mai.

Affascinante, sensuale, bellissima. Ora che è una donna nel pieno della maturità, Elisabetta Canalis sfoggia una classe e una capacità di seduzione ineguagliabile. La ragazza conosciuta diversi anni fa, procace ma acerba, al suo primissimo debutto nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia, sembra un lontano ricordo…

Le trasparenze esplosive di Elisabetta Canalis

Con il suo sguardo magnetico e il fisico impeccabile all’insegna di forme generose e curve mozzafiato, la splendida Elisabetta Canalis è un inno alla sensualità e alla femminilità in questa caldissima estate. Non a caso il pubblico di Instagram ha reagito entusiasta, con una valanga di complimenti, like e condivisioni. E dire che la carta d’identità della showgirl sarda a settembre indicherà 42 anni. Ad maiora…

Visualizza questo post su Instagram 🏝 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 14 Lug 2020 alle ore 7:35 PDT

EDS