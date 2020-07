Alessia Marcuzzi, il bikini è da urlo: “Sei esagerata” – FOTO

Il bikini da urlo della conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e i commenti ‘indignati’ dei suoi follower alla foto: “Sei esagerata”.

Sta facendo il pieno di commenti e like una foto postata su Instagram da Alessia Marcuzzi, che ha sul noto social qualcosa come 4,9 milioni di follower. La bella conduttrice – che in queste settimane ha dovuto negare dalla crisi coniugale al flirt con Stefano De Martino – ha lasciato senza parole i suoi fan.

Infatti, il bikini che ha postato è da urlo, come ci tengono a far notare praticamente tutti coloro che stanno commentando. C’è però chi lo fa in maniera ‘pesante’ con veri e propri insulti alla conduttrice televisiva.

I commenti al bikini di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha postato la foto in cui mostra esclusivamente degli scogli e il pezzo di sotto di un bikini, con in bella vista le gambe e un evidente effetto vedo-non vedo che ha scatenato i suoi follower. Sono infatti decine e decine i commenti alla foto in bikini di Alessia Marcuzzi, che ha sorpreso i suoi fan con la foto postata sui social network.

“Foto ricca di significati!”, commenta un utente e un altro evidenzia come la Marcuzzi sia “esagerata”. C’è anche chi osserva: “Volevo fare un commento. Ma sono rimasto spiazzato”. C’è chi gioca con le parole ed evidenzia come sia aperta una “caccia al tesoro”. Come detto, purtroppo non mancano commenti che sfociano nella volgarità.