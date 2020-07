Stasera in tv | A Raccontare Comincia Tu: anticipazioni di oggi, 19 luglio

Stasera in tv | A Raccontare Comincia Tu: anticipazioni di oggi, 19...

Stasera in televisione ad A Raccontare Comincia Tu Raffaella Carrà porterà Loretta Goggi: tutte le anticipazioni sul programma in onda oggi, 19 luglio

Il programma di intrattenimento A Raccontare Comincia Tu, condotto da Raffaella Carrà verrà trasmesso su Rai 3 alle ore 21.20 e incentrato su una delle maggiori artiste della musica del nostro tempo: Loretta Goggi.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sull’intervista.

A Raccontare Comincia Tu con Loretta Goggi

Raffaella Carrà con il suo programma giunge stasera nei luoghi cari di Loretta Goggi e piomba nella sua vita con la sua tipica naturalezza. Un’intervista che si svolge fra due grandi icone del mondo dello spettacolo e che ha la stessa intimità di un incontro fra amiche: questo è A Raccontare Comincia Tu!

La veste pubblica dell’esuberante artista che si fonde con il suo percorso di vita, con le difficoltà che ha affrontato e con le sconfitte che, una volta superate, l’hanno resa più forte.

Ricordi e parole supportate da filmati storici e rivelazioni mai trapelate si intrecciano in un’intervista frenetica e senza filtro. Interessante è notare in quante occasioni Raffaella e Loretta si siano incontrate nel corso della loro carriera e quanto ogni confronto le abbia influenzate reciprocamente.

Due donne icone di stile, di bellezza e, soprattutto, di eleganza Raffaella Carrà e Loretta Goggi rappresentano il passaggio del piccolo schermo dal bianco e nero ai colori e quello di un tempo passato che si trasforma in modernità senza dimenticare la propria essenza.

