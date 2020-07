Stasera in tv film | Non dirlo al mio capo 2: cast e episodi di oggi, 19 luglio

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2, fiction di Rai 1, riguardano il primo episodio della seconda stagione, in onda oggi, 19 luglio

La serie televisiva Non dirlo al mio capo 2, in 6 puntate come la prima stagione, vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Il primo e il secondo episodio della nuova stagione andranno in onda oggi, 19 luglio, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme la trama della fiction.

Non dirlo al mio capo, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un posto presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.



Stagione 2, Episodio 1, Omnia Vincit amor

Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma Enrico spera non riesca a superare l’esame da avvocato per poter ritornare in possesso delle quote che le aveva ceduto. L’avvocato ha infatti scoperto che Lisa è madre e che quindi questa gli ha mentito per ottenere il posto. D’altro canto la praticante scopre che Enrico in realtà è sposato con Nina e viene a conoscenza della cosa solo perché la moglie del suo capo si presenta allo studio senza preavviso. Nina giunge a Napoli da Londra sperando di ricucire il rapporto con il marito, il quale rientrando a casa l’aveva trovata con un altro uomo. La reazione dell’avvocato era stata quella di andarsene senza affrontare la moglie, tuttavia iniziando dopo la sua relazione con Lisa, senza metterla a conoscenza dell’accaduto, aveva finito per rendere la sua praticante un’amante inconsapevole.

La sorellastra di Lisa, Aurora giunge a Napoli per sottrarsi alla convivenza con il padre. Aurora ha la stessa età di Mia e per puro caso conosce Romeo, fidanzato di Mia, per il quale prova subito una forte attrazione (ricambiata).

Non dirlo al mio capo, cast completo:

Vanessa Incontrada (Lisa Marcelli)

Lino Guanciale (Enrico Vinci)

Chiara Francini (Assuntina Capotondi/Perla Cercilli)

Giorgia Surina (Marta Castelli)

Gianmarco Saurino (Massimo Altieri)

Aurora Ruffino (Cassandra Reggiani)

Sara Zanier (Nina Valentini)

Saul Nanni (Romeo Ruggeri)

Ludovica Coscione (Mia Marcelli)

Davide Pugliese (Giuseppe Marcelli)

Antonio Gerardi (Rocco Tancredi)

Beatrice Vendramin (Aurora Luchetti)

Andrea Bosca (Fabrizio Del Corso)

