Eros Ramazzotti sorprende: “L’amore stravolge tutto”. Il cantautore ha condiviso un pensiero con i propri followers che ha scatenato i commenti e le riflessioni sullo stato d’animo dell’artista.





Solo poche ore fa, il seguitissimo cantante ha condiviso, attraverso i social, una riflessione che ha incuriosito chi lo stima e lo segue da tempo. Cosa avrà voluto significare nel profondo l’enigmatico messaggio?

Eros Ramazzotti sorprende sui social con il suo messaggio: “L’amore stravolge tutto”

Ha certamente sorpreso tutti i propri followers Eros Ramazzotti, quando, solo alcune ore fa, ha pubblicato un enigmatico messaggio sui social che ha scatenato i commenti e le riflessioni in merito all’attuale stato d’animo dell’artista.

Il cantautore ha infatti pubblicato un’immagine nella quale è ritratto in primo piano con un’aria piuttosto seria e velata di quella che sembrerebbe malinconia. Eppure nel commento che Eros associa all’immagine, l’artista riflette proprio su questo, osservando il fatto che non è detto che un volto non sorridente celi una infelicità. Bensì, secondo il cantante, una espressione come quella mostrata da lui può essere indice di un atteggiamento meditativo, di riflessione su molte cose. Come il pensiero al quale giunge a conclusione del post: “Che l’amore stravolga tutte le anime, ce n’è bisogno”.

Che cosa cela in realtà l’animo del cantante? Che ci sia un nuovo amore in vista? O la delusione per una storia passata che non è andata forse per il verso giusto? In entrambi i casi, la vicinanza e l’affetto degli utenti si sono fatti sentire con piogge di commenti al suo post.