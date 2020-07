Veronica Montali: chi è la presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Chi è la presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti: cosa sapere su Veronica Montali, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Prima Roberta Morise, flirt subito smentito, poi il presunto ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli, quindi Sonia Lorenzini, con cui è stato fotografato insieme. La vita sentimentale di Eros Ramazzotti ultimamente sembra uscita da un fotoromanzo.

L’ultima relazione in ordine di tempo che gli viene attribuita è quella con Veronica Montali, 36enne di Borghetto Santo Spirito nel savonese. La giovane donna è nota per aver partecipato all’edizione 2004 di ‘Amici di Maria De Filippi’. Di lei si persero poi le tracce, salvo tornare a far parlare di sé appunto per la storia vera o presunta con il collega cantante.

Cosa sapere su Veronica Montali, presunta fidanzata di Eros Ramazzotti

Prima Giornalettismo, poi DiPiù Tv hanno fatto sapere di aver avvistato la nuova coppia insieme: addirittura si parla di una vacanza romantica con lo yacht del noto cantante a Finale Ligure, ovvero a quattro passi da casa di lei. Di Veronica Montali sappiamo veramente poco: nata il 9 febbraio 1984, ha partecipato come dicevamo alla quarta edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ma non ha poi sfondato.

Successivamente, infatti, ha scelto un’altra strada diventando una piccola imprenditrice e oggi è titolare di un ristorante-pizzeria alla moda sul lungomare di Loano. Divorziata e mamma di due bambine, è molto attiva sui social e in particolare su Instagram. Qui pubblica in particolare foto in cui è da sola. In attesa che qualche rivista di gossip la immortali insieme al cantante.