Juventus, colpo per l’attacco: assalto a Duvan Zapata

Duvan Zapata è il primo nome della lista della Juventus. Assalto del club bianconero all’attaccante colombiano dell’Atalanta: l’offerta decisiva

Il calciomercato regala sempre spunti davvero interessanti in vista della prossima stagione. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante colombiano dell’Atalanta, Duvan Zapata, protagonista ancora una volta di una stagione incredibile in maglia nerazzurra. Il classe 1991 potrebbe essere proprio il sostituto ideale di Gonzalo Higuain, pronto a fare le valigie in estate. Dopo aver seguito a lungo l’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik, la Juventus avrebbe così cambiato obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Juventus, l’offerta per Duvan Zapata

La stessa società bianconera potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa e che conosce molto bene Gasperini. La Juventus vorrebbe così rinforzarsi in vista della prossima stagione con la possibilità di arrivare all’ariete sudamericano, autore di ben 18 gol complessivi in stagione conditi da sette assist vincenti. L’Atalanta potrebbe così pensare alla sua cessione con un piccolo rinnovamento in rosa con il possibile addio di Gollini, cresciuto davvero tanto entrando così a far parte anche della Nazionale maggiore italiana.