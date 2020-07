Mara Venier, frecciatina a Diaco: “Stasera conduco io”

Da parte di Mara Venier arriva una frecciatina a Pierluigi Diaco, durante una cena tra amici: “Stasera conduco io”, la reazione del conduttore.

I due conduttori televisivi Mara Venier e Pierluigi Diaco sono molto amici e anche di recente non hanno fatto mistero di questo. Peraltro, nella presentazione dei prossimi palinsesti Rai entrambi hanno avuto qualche problema di “inserimento”.

Ma se nel caso della conduttrice, si è trattato di una dimenticanza, diversa sembra essere la situazione del presentatore di ‘Io e te’. I due intanto hanno organizzato una cena insieme con altre persone, tra cui il marito della conduttrice Nicola Carraro e Sabrina Ferilli.

La reazione di Diaco a Mara Venier

A documentare quanto accaduto è stata lei, che ha postato su Instagram diverse stories. “C’è un bellissimo tramonto, ci sono i nostri amici. La vita è bella tutto sommato”, ha scritto tra le altre cose la presentatrice di Domenica In. Ma è stato soprattutto un siparietto tra i due a catalizzare l’attenzione di chi li segue sui social network.

Come noto, Diaco viene considerato saccente per una frase che spesso rivolge ai suoi ospiti: “Vuoi condurre tu al mio posto?”. Così, ecco apparire tra le Instagram Stories un video in cui si sente lui dire: “Soprattutto vorrei aggiungere una cosa”. La conduttrice lo stoppa: “E soprattutto te posso di Diaco? Stasera conduco io”. Tutto si è risolto con una sana risata.